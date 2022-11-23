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The Global Times: США специально создают время смуты в Европе

The Global Times: США специально создают время смуты в Европе

Политическое партнерство, даже самое близкое, редко обходится без зависимостей одной из сторон. Руководство США возвело союзничество с Европой в рамках НАТО или ЕС в ранг полной и абсолютной зависимости с признаками гегемонии.

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