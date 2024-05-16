Герой Советского Союза Владимир Гасоян молодёжи: «Мечтать и дерзать, идти к своей мечте, не отступать и не сдаваться»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1984 года за мужество и героизм, проявленные при задержании особо опасных преступников, Гасояну Владимиру Бадоевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».