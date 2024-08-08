Смерть из-за долгов: спустя 19 лет раскрыто убийство в Курганской области

В Мишкинском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Шумихинского района, обвиняемого в убийстве своего знакомого в 2005 году.
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