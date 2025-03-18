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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ираола и Силва могут возглавить «Тоттенхэм» в случае увольнения Постекоглу. Испанцу было бы интересно стать тренером клуба

Если лондонский клуб решит уволить Энджа Постекоглу, то Андони Ираола и Марку Силва станут главными кандидатами на пост главного тренера «шпор».

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