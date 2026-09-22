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МОСИНФОРМ

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Фармкомпании из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили инвестиции в экономику города в 1,6 раза в январе-июне 2026 года

Фармкомпании из ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили инвестиции в экономику города в 1,6 раза в январе-июне 2026 года

За январь-июнь 2026 года фармацевтические резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» направили в экономику столицы более 5,8 миллиарда рублей.

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