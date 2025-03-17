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«Зенит» обратится в ЭСК РФС после поражения от «Спартака»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

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