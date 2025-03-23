Экономист Сакс: отношения России и США улучшатся, но не станут слишком близкими

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил в интервью РИА Новости, что отношения между Россией и США улучшаются, однако они не станут слишком близкими из-за агрессивной внешней политики Вашингтона.
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