Депутат Роднина не понимает, зачем люди живут «где-то в Бирюлёво»

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы (заместитель председателя Комитета ГД по международным делам, соавтор законопроекта о семейно-бытовом насилии, член Высшего совета партии "Единая Россия", кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, почётная гражданка Подмосковья и Чехии) Ирина Роднина решила высказать мнение о жизни в Москве.