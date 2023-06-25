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Скончался известный советский артист Гелоди Поцхишвили

Скончался известный советский артист Гелоди Поцхишвили

Советский и грузинский танцор, хореограф и балетмейстер Гелоди Поцхишвили ушел из жизни. Известием о трагедии поделились в Министерстве культуры, спорта и молодежной политики страны.

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