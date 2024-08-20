В барнаульской поликлинике № 14 заработал травмпункт

Для него предусмотрен отдельный вход В Барнауле на базе поликлиники № 14 заработал круглосуточный травмпункт для людей с травмами опорно-двигательного аппарата — ранами, ушибами, растяжениями, переломами, ожогами, вывихами и укусами клеща.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии