В барнаульской поликлинике № 14 заработал травмпункт

Для него предусмотрен отдельный вход В Барнауле на базе поликлиники № 14 заработал круглосуточный травмпункт для людей с травмами опорно-двигательного аппарата — ранами, ушибами, растяжениями, переломами, ожогами, вывихами и укусами клеща.