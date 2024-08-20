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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В барнаульской поликлинике № 14 заработал травмпункт

В барнаульской поликлинике № 14 заработал травмпункт

Для него предусмотрен отдельный вход В Барнауле на базе поликлиники № 14 заработал круглосуточный травмпункт для людей с травмами опорно-двигательного аппарата — ранами, ушибами, растяжениями, переломами, ожогами, вывихами и укусами клеща.

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