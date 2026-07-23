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Царьград

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Вместо ипотеки придумали схему попроще и дешевле: Что такое пожизненная аренда

Вместо ипотеки придумали схему попроще и дешевле: Что такое пожизненная аренда

Депутаты готовят проект, который может изменить рынок жилья. Никаких кредитов, никаких "накоплю когда-нибудь".

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Комментарии
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Maxim
Это в Китае застройщики - гос. корпорации, там возможно, у нас губеры продают участки -  частникам пархатым..  Губеров - в ГУЛАГ..
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1 м.
Сергей Ипатов
Мигранты будут обеспечены в полном объёме, и задёшево, а наши семьи как ютились так и будут ютиться непонятно где и за дорого и тогда анклавы станут существовать практически официально теперь уже повсеместно. И даже если наши смогут там что то получить, их оттуда быстро или со временем, но мигранты их выживут. Возможно, с этим прицелом и задумано, ничему не удивлюсь
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1 м.