Вместо ипотеки придумали схему попроще и дешевле: Что такое пожизненная аренда

Сергей Ипатов

Мигранты будут обеспечены в полном объёме, и задёшево, а наши семьи как ютились так и будут ютиться непонятно где и за дорого и тогда анклавы станут существовать практически официально теперь уже повсеместно. И даже если наши смогут там что то получить, их оттуда быстро или со временем, но мигранты их выживут. Возможно, с этим прицелом и задумано, ничему не удивлюсь