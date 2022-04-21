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Жильцам дадут беспроцентную рассрочку на оплату перерасчетов за тепло

Жильцам дадут беспроцентную рассрочку на оплату перерасчетов за тепло

Сейчас для жителей домов, где есть общедомовые счетчики, есть два варианта оплаты отопления. Первый - когда жители платят только по фактическим показаниям счетчиков (в этом случае плата каждый месяц варьируется, а летом жители за тепло не платят).

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