Жильцам дадут беспроцентную рассрочку на оплату перерасчетов за тепло

Сейчас для жителей домов, где есть общедомовые счетчики, есть два варианта оплаты отопления. Первый - когда жители платят только по фактическим показаниям счетчиков (в этом случае плата каждый месяц варьируется, а летом жители за тепло не платят).
Сейчас для жителей домов, где есть общедомовые счетчики, есть два варианта оплаты отопления. Первый - когда жители платят только по фактическим показаниям счетчиков (в этом случае плата каждый месяц варьируется, а летом жители за тепло не платят).
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