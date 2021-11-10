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В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии начались сборы с начальниками контрольно-технических пунктов

В общевойсковом объединении ВВО в Бурятии начались сборы с начальниками контрольно-технических пунктов

В ходе сбора с военнослужащими будут проведены теоретические занятия по порядку и правилам организации выхода техники из парков, порядку обслуживания техники перед рейсами и после возвращения, а также проверке и оформлению путевой документации.

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