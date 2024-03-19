«Ведомости»: студентам-медикам хотят разрешить прохождение практики в зоне СВО

Газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ сообщает, что в ведомстве ведется работа над предоставлением возможности прохождения практики в зоне проведения специальной военной операции (СВО) для студентов-медиков.
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