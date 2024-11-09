Байдена заподозрили в симуляции деменции: «Обманул весь мир»

ВАШИНГТОН, 9 ноября, ФедералПресс. После того как кандидат от Демократической партии Камала Харрис потерпела поражение на выборах президента США, действующий американский лидер Джо Байден выступил перед своими избирателями.
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