В Конгрессе США потребовали раскрыть контакты Инфантино и Трампа

Член Палаты представителей США Джейми Раскин потребовал, чтобы международная футбольная организация ФИФА предоставила все документы, касающиеся контактов её президента Джанни Инфантино с бывшим президентом США Дональдом Трампом.
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