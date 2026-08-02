Стеклокерамика удержала сульфатные радиоактивные отходы в твёрдом теле

Радиоактивные отходы нужно изолировать от окружающей среды на тысячи лет. Стандартный метод — остекловывание: смешивание отходов с расплавленным стеклом, которое после затвердевания удерживает радионуклиды в стабильной матрице.
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