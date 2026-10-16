С нами не соскучишься!

Вернуть шторам первоначальную белизну с помощью 2 простых ингредиентов! Их нужно добавить в машинку вместе со стиральным порошком, и результат наверняка порадует вас! К шторам в машинку положите 1 таблетку аспирина.