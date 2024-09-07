Дмитрий Медведев предрек распад США в результате гражданской войны

В США рано или поздно наступить гражданская война, в результате которой страна будет разрушена. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, рассуждая о вероятности отмены санкций против РФ со стороны США.
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