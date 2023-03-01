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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 марта 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 марта 2023 года

Энергетический прогноз на первое марта две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 951 =Без систематизации и упорядоченности нормальное эволюционирование невозможно =Бога можно почувствовать, соприкасаясь с творениями Его и продолжая творения Его =Ваш Дух ждёт, когда вы поверите в свою внутреннюю силу и перестанете сомневаться в ней =Ваша задача как Светоносцев постоянно поддерживать горение ваших факелов и нести Свет Миру =Ваш жизненный опыт складывается из совокупности ваших реакций на происходящее =В вас есть Энергия Света, которая призвана повышать степень одухотворения Мира = Вера – это, когда ты чувствуешь присутствие Бога в своей Жизни, чувствуешь, что Он в тебе =Вещи, которые делают люди, ни при каких условиях не могут быть более важными, чем мир =Внутри каждого из вас живёт джин.

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