Кино: Куда исчезла с океанского лайнера звезда немого кино Мари Эмпресс

У нее было много разных имен и много удивительных историй, якобы связанных с ее жизнью, но ни одна из них не была настоящей - под каждой ее маской находилась другая маска, и никто не знал ее истинного лица.
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