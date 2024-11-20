Сыгран четвертый тур чемпионата Воронежской области по шахматам

Во главе турнирной таблицы в соревнованиях высшей лиги чемпионата Воронежской области по шахматам в Воронеже идут сразу шесть шахматистов после четвертого тура 20 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.