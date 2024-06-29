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Данир Сабировның әтисе белән әнисе кабат кушылганмы?

Данир Сабировның әтисе белән әнисе кабат кушылганмы?

«Бу чибәр ханымны берәрегез Азнакай янындагы урманда очратса, ул минем әни була. Сәлам әйтерсез. Әнинең үзенә күрә бер йола ул: ел да шушы киемнәрен киеп, җиләк җыярга бара», – дип язган Данир Сабиров социаль челтәрдәге сәхифәсенә җиләкле чиләк тоткан әнисенең фотосын куеп.

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