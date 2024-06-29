Данир Сабировның әтисе белән әнисе кабат кушылганмы?

«Бу чибәр ханымны берәрегез Азнакай янындагы урманда очратса, ул минем әни була. Сәлам әйтерсез. Әнинең үзенә күрә бер йола ул: ел да шушы киемнәрен киеп, җиләк җыярга бара», – дип язган Данир Сабиров социаль челтәрдәге сәхифәсенә җиләкле чиләк тоткан әнисенең фотосын куеп.
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