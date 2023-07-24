Подделку сыра, колбасы и алкоголя предлагают считать преступлением

Evgenija Palette

Очень правильное предложение. Это отсутствие ГОСТов позволило ОБНАГЛЕТЬ АФЕРИСТАМ , производящим продукты питания. И, заметьте, цены - не маленькие. (несмотря на техническое пальмовое масло во всех молочных продуктах, жевательную резинку, желтого цвета, в сырах, и, говорят - чистый спирт в коньяках. (не пью, сама не знаю). То же - и хлеб (какой только гадости уже не подмешивают в муку при приготовлении хлеба (едва донесешь домой, уже позеленел от плесени и стал, как камень. (Если испечешь дома, хлебушек-то неделю все еще мягкий)... Что касается колбасы, то здесь ХРЯЩИ ЗАМУЧАЛИ... И, ведь, покупаешь дорогую колбасу. Всё равно - не отплеваться от этих перемолотых хрящей. Иногда колбаса так и называется "Зернистая"... Видно, понимают, что иначе им придут бить морду. Так, дали название "Зернистая" - мол, предупреждали... Ужас. А СКОЛЬКО МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕМ... И ЖРЁМ... Итак - СЫРЫ (эту мерзкую ЗАМАЗКУ с жевательной резинкой, которую никак не проглотить) не покупаю. Молочные продукты покупаю избирательно, всякий раз убедившись, что ОТРЫЖКИ ТЕХНИЧЕСКИМ ПАЛЬМОВЫМ МАСЛОМ НЕ БУДЕТ, ХЛЕБ ПЕКУ ДОМА САМА. Колбасу тоже не покупаю - ВКУСНОЙ СЕЙЧАС НЕТ ВООБЩЕ ( где эти послевоенные колбаски "ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ", "КРАКОВСКАЯ", РАЗНООБРАЗНЫЕ МЯСНЫЕ (КОЛБАСНЫЕ) ХЛЕБЫ)? Зайдешь в магазин - уходить не хочется. Такой вкусный дух стоит...А покупаю маленький кусочек мяса раз в неделю, и что-нибудь делаю с ним - блинчики, пирожки... салатики... ВСЁ!... ДОЖИЛИ!... А ПРОДУКТОВАЯ МАФИЯ ЖИРУЕТ...