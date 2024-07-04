В Калужской области 25 детей упали с большой высоты

С начала года в Калужской области зафиксировано 25 случаев выпадения детей из окон. Родителям рассказали, как уберечь своего ребенка от несчастного случаяС начала года в Калужской области зафиксировано 25 случаев выпадения детей из окон.
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