Оппозиция Южной Кореи пообещала утвердить сокращенный бюджет на 2025 год

Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) Южной Кореи пообещала представить сокращенный законопроект о бюджете страны на 2025 год, несмотря на бойкот со стороны правящей партии, сообщает агентство Yonhap 1 декабря.
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