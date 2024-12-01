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Оппозиция Южной Кореи пообещала утвердить сокращенный бюджет на 2025 год

Оппозиция Южной Кореи пообещала утвердить сокращенный бюджет на 2025 год

Крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) Южной Кореи пообещала представить сокращенный законопроект о бюджете страны на 2025 год, несмотря на бойкот со стороны правящей партии, сообщает агентство Yonhap 1 декабря.

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