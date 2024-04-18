Замок Геделон XIII века - современное средневековье

Этот очень необычный проект начался с архитектурной находки. Как-то раз любитель старинной архитектуры Мишель Гийо в 1977 году приобрел ренессансный замок XVII века Сен-Фаржо (Château de Saint-Fargeau) в департаменте Йонна, Бургундия.