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Замок Геделон XIII века - современное средневековье

Замок Геделон XIII века - современное средневековье

Этот очень необычный проект начался с архитектурной находки. Как-то раз любитель старинной архитектуры Мишель Гийо в 1977 году приобрел ренессансный замок XVII века Сен-Фаржо (Château de Saint-Fargeau) в департаменте Йонна, Бургундия.

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