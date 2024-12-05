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Трамп потребовал закрыть дело о своем вмешательстве в выборы в США

Трамп потребовал закрыть дело о своем вмешательстве в выборы в США

Трамп потребовал закрыть дело о вмешательстве в выборы президента США 2020 года Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу подал в апелляционный суд штата Джорджия ходатайство о прекращении разбирательство по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

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