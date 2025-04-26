Минтранс предлагает запретить парковку электросамокатов на тротуарах

ТАСС/Антон Новодережкин Министерство транспорта готовит запрет на парковку самокатов на тротуаре и в других местах, не входящих в специализированные зоны, сообщается в ответе ведомства на обращение депутатов Госдумы Сергея Колунова и Ильи Вольфсона.