Евросоюз токсичен. Нужна самоизоляция

Театр абсурдаПолитикаЕвросоюз токсичен. Нужна самоизоляция Дом, в котором мы живем Фото Pixabay/Александр Амельченков Интересный материал опубликовало на днях EADaily.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид РусиДа плевать на них. У нас гениальные дети и им нужны новое поколение учителей... чтобы те могли раскрыть их индивидуальные способности, а не мучили интегралами. А пока что эти тётки в школах могут только дебилов взраститьGgrainvnВидимо у нашего правительства нужда продать газ значительно больше, чем у ЕС его купить. Осталось им только вместе с Мюллером встать на колени на границе с Европой и слезно их умолять: ну купите наш газ, ну купите хоть Путина ради!Регина ТолстоброваНе нужен им газ, пусть дровами топят, как мы в селе.Комментировать
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