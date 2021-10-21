Театр абсурда

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Евросоюз токсичен. Нужна самоизоляция

Евросоюз токсичен. Нужна самоизоляция

Дом, в котором мы живем Фото Pixabay/Александр Амельченков Интересный материал опубликовало на днях EADaily.

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Леонид Руси
Да плевать на них. У нас гениальные дети и им нужны новое поколение учителей... чтобы те могли раскрыть их индивидуальные способности, а не мучили интегралами. А пока что эти тётки в школах могут только дебилов взрастить
grainvn
Видимо у нашего правительства нужда продать газ значительно больше, чем у ЕС его купить. Осталось им только вместе с Мюллером встать на колени на границе с Европой и слезно их умолять: ну купите наш газ, ну купите хоть Путина ради!
Регина Толстоброва
Не нужен им газ, пусть дровами топят, как мы в селе.

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