В Киеве указали на унижение Венгрией главы МИД Украины Кулебы

Известия/Тарас Петренко Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу во время встречи с украинской делегацией в Ужгороде, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
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