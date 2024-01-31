В Киеве указали на унижение Венгрией главы МИД Украины Кулебы

Известия/Тарас Петренко Венгрия унизила главу МИД Украины Дмитрия Кулебу во время встречи с украинской делегацией в Ужгороде, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.