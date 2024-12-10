❗️ВС РФ зашли на территорию Сумской областиVideo: video_2024-12-10_10-09-08.mp4.
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❗️ВС РФ зашли на территорию Сумской областиVideo: video_2024-12-10_10-09-08.mp4.
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