Александр Роджерс: Недешёвый элемент российского богатства

ЗанозаДети и семьяАлександр Роджерс: Недешёвый элемент российского богатства Давно хотел написать на эту тему, но было много работы, всякие ажиотажные новости, поэтому всё никак руки не доходили.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид БуравлевЧто-то не слышал, чтобы кричащие о "подарках" от них отказались!)))Скорее всего они не имеют никакого отношения ни к семьям с детьми, ни к силовикам или пенсионерам!)))Так, обыкновенные либерасты!А тот, кто хочет учиться, будет учиться и дистанционно, а все причитания- это причитания родителей, не желающих заниматься с детьми и проверять, как они выполнили домашнее задание)))Владимир ПетросовНикто не спорит, что дистанционная учёба лучше чем очное образование в условиях всяких пандемий. Но это вынужденная мера. Совсем другой эффект достигается в непосредственном контакте ученика и педагога. Опытный педагог по глазам может понять, доходит тема до ученика или он просто отбывает номер. Кроме этого в школах (да и в ВУЗах) существуют специализированные аудитории, в которых можно наглядно увидеть результаты опытов по химии, физике, коллективное решение задач и примеров по математике, не говоря уже про лабораторные работы на различных специализированных институтских кафедрах. Теперь про подачки. Это не подачки , а адресная помощь различным слоям населения. Есть хорошая пословица: "Дорога ложка к обеду". Родителям школьников, материнский капитал, "Индексация пенсий" это адресная помощь, а вот выплаты силовикам и пенсионерам в канун выборов в ГД это уже "покупка электората". И не замечать этого просто нельзя. Следующие подобные "выплаты", аккурат придутся на весну 2024 года. Разобраться в этом не нужно ни дистанционного ни очного образования. Простая наблюдательность.Александр СимаковА кто кого хотел купить-то накануне выборов? Моя соседка, бабуля 80-ти лет, вчера проголосовала за "Справедливых и правдивых", сестра жены - за партию "Новые люди". Эти партии их купили за 10 тысяч? По возрасту (65 лет), ты тоже пенсионер, так тебя тоже купили? Но судя по комментарию, тебя купили за бОльшие деньги, чем 10 тысяч, но не Путин и партия власти, а их противники, наблюдательный ты наш.Александр СимаковА кто кого хотел купить-то накануне выборов? Моя соседка, бабуля 80-ти лет, вчера проголосовала за "Справедливых и правдивых", сестра жены, тоже пенсионерка - за партию "Новые люди". Эти партии их купили за 10 тысяч? По возрасту (65 лет), ты тоже пенсионер, так тебя тоже купили? Но судя по комментарию, тебя купили за бОльшие деньги, чем 10 тысяч, но не Путин и партия власти, а их противники, наблюдательный ты наш.ВКВячеслав КормилицынАвтор прав!Адольф ПешковАвтор сразу сказал, что хорошо зарабатывает. И подачкой не воспользовался. А я лично требую, чтобы работающий человек постоянно чувствовал уверенность в способности приобрести всё необходимое в любое время. Автор не зарабатывает, а получает, вот и выдаёт подачки и пенсионерам, и школьникам, и теперь - блокадникам за преимущества власти.Алексей ПеринРоджерс, ты пиздобол и жополиз. И сам себе противоречишь. С ТВОИХ слов ( и слов Путина) выплата РАЗОВАЯ (т.е один раз), а дальше что?! Весь сраный учебный год что делать?!!!А в следующем году?! А через год?! Забыл рекламу, жополиз, - возьми кредит. собери детей в школу?! Я тебе напомню - МЫ (не такие как ты. мы РАБОТАЕМ, а не пишем статейки получая за это , по твоим словам - не плохие деньги) и нам детей (слава яйцам моим уже за двадцать и я отмучился)их еще учить и учить. И, в отличии от тебя жополиз поганый, наших детей никто по блату в институт не устроит...Работаю в пожарке - зарплата у командира отделения 13 тысяч. Три дня дома - работаю электриком по вызову фирмы строящей дома - за дом имею в среднем 40-50 тысяч. Потом месяца три-четыре сижу только на зарплате. ибо жду пока фирма построит следующий дом. Жена работает в войсковой части (авиационная комендатура), зарплата 15-16 тысяч (Министерство обороны хуле). Отучил двоих детей в институте, строю дом уже ДЕСЯТЬ сраных лет!!!! Ибо денег постоянно не хватает!!" А с нынешним повышение цен (доска дюймовка куб 26 тысяч!!!!!!!!!) видимо никогда и не дострою!!!Зато такие как Роджерс всегда будут в шоколаде - жополизы ссаные...Комментировать
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