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Что изменится на дорогах Алматы с 1 сентября

Что изменится на дорогах Алматы с 1 сентября

С началом учебного года в Алматы ожидается рост нагрузки на дороги. Чтобы снизить пробки и обеспечить безопасность школьников, в городе усилят работу общественного транспорта, передает inAlmaty.

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