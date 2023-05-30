В Нью-Йорке русские бойцы уничтожают технику украинской армии

Ожесточённые бои идут в Артёмовском районе Донецкой Народной республики.Военнослужащие Вооружённых сил России продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению военной техники и личного состава ВСУ в зоне проведения военной спецоперации на Украине.