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В Нью-Йорке русские бойцы уничтожают технику украинской армии

В Нью-Йорке русские бойцы уничтожают технику украинской армии

Ожесточённые бои идут в Артёмовском районе Донецкой Народной республики.Военнослужащие Вооружённых сил России продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению военной техники и личного состава ВСУ в зоне проведения военной спецоперации на Украине.

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