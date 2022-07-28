Федеральное агентство новостей Россия сорвала планы НАТО по нападению на Донбасс и Крым. Их вынашивал Альянс во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом в течение восьми лет, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.