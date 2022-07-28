МОЯ СТРАНА

6 164 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    при камуноидном режиме идей фикс и малограмотных академиков было немерено ...Опережающий скоро...
  • Сергей Хоружик
    да,забыл Константин Багрянородный прочитать школьный учебникЧто писал о русах...
  • олег олейник
    Так , что теперь вместе будут отмечать дату Волынской резни ?Верховная рада ур...

Ветеран разведки Риттер констатировал срыв планов НАТО по атаке на Донбасс и Крым

Ветеран разведки Риттер констатировал срыв планов НАТО по атаке на Донбасс и Крым

Федеральное агентство новостей Россия сорвала планы НАТО по нападению на Донбасс и Крым. Их вынашивал Альянс во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом в течение восьми лет, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх