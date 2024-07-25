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Свердловские ветераны МВД почтили память Героя Советского Союза, штурмовавшего Рейхстаг

Свердловские ветераны МВД почтили память Героя Советского Союза, штурмовавшего Рейхстаг

Свердловский корпус ветеранов органов внутренних дел организовал патриотическую акцию «Эстафета памяти» в честь Героя Советского Союза, легендарного комбата Победы, штурмовавшего Рейхстаг, полковника МВД Степана Неустроева.

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