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Генменеджер «Миннесоты»: «Ламело Болл – упорный работяга с позитивным настроем, Коди Уильямс не просто так был 10-м номером драфта»

Генменеджер «Тимбервулвз» Мэтт Лойд высказался по поводу летних подписаний клуба. Главным стал переход разыгрывающего Ламело Болла из «Шарлотт» в заднюю линию к Энтони Эдвардсу.

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