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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батчи о судействе: «Нарушений было много, и ни один игрок «Крыльев» не получил желтую. Это говорит об отношении судей к «Краснодару», наши игроки получили бы карточку»

Вингер « Краснодара » Жоао Батчи выразил недовольство судейством в матче с «Крыльями Советов» (2:2) в 7-м туре РПЛ .

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