Этническая банда азербайджанских подростков терроризирует людей в Тюмени. Сообщают, что в Тюмени найдена очередная этническая банда, состоящая из детей мигрантов из Азербайджана.
Азербайджанские подростки терроризирует людей в Тюмени
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Обычное дело, все говно в Россию съезжается. Никому дела нет до этого.
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15 час.
ИЛ
Игорь Лашкарев
Раз... бать и разогнать всё это вонючее МВД, ПРОКУРАТУРУ и СК с ПРАВОСУДИЕМ толку от них нет, а воняет знатно. Через одного можно смело сажать не ошибёшься. Может толку прибавиться.
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8 час.
Александр Котов
вешать их надо без суда
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19 мин.
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