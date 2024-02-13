Азербайджанские подростки терроризирует людей в Тюмени

Обычное дело, все говно в Россию съезжается. Никому дела нет до этого.

ИЛ

Игорь Лашкарев

Раз... бать и разогнать всё это вонючее МВД, ПРОКУРАТУРУ и СК с ПРАВОСУДИЕМ толку от них нет, а воняет знатно. Через одного можно смело сажать не ошибёшься. Может толку прибавиться.