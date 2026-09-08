"ВО": ГУР представило Зеленскому "тревожный" доклад

Резкое изменение риторики Владимира Зеленского, внезапно заявившего о «готовности к компромиссам для взаимного прекращения ударов», эксперты связывают с получением секретного и крайне «тревожного» доклада Главного управления разведки (ГУР).
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