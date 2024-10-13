Топ-5 достижений АПК Татарстана: производство продукции, инвестпроекты, экспорт

Профессиональный праздник сегодня отмечают все, кто имеет отношение к сельскому хозяйству. В Татарстане аграриям практически всегда удается получить хороший урожай и нарастить животноводческое производство.
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