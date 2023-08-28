В региональном центре «Мой бизнес» пройдет семинар о лайфхаках для развития своего дела

Нижегородский областной центр «Мой бизнес» проведет шестой обучающий семинар цикла обучающих семинаров «Как открыть свое дело» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».