Возьмите плотную ткань и самые простые доски и соедините всё вместе в рукотворный шедевр

Старые доски и остатки плотной ткани — что уж тут можно придумать оригинального и красивого для дома? На самом деле, из таких простых и доступных материалов получится потрясающий декор! Доски пилим на более узкие детали: две по 40 см и две по 60.
Старые доски и остатки плотной ткани — что уж тут можно придумать оригинального и красивого для дома? На самом деле, из таких простых и доступных материалов получится потрясающий декор! Доски пилим на более узкие детали: две по 40 см и две по 60.
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