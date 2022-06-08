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"Аэрофлот" закупит у ОАК более 300 самолетов российского производства

"Аэрофлот" закупит у ОАК более 300 самолетов российского производства

Известия/Александр Полегенько Руководство компании "Аэрофлот" в ближайшее время планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации 300 самолетов, среди которых SSJ-100, МС-21 и Ту-214, передает ежедневная деловая газета "Ведомости".

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