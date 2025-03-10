51-летняя Ева Мендес снялась в прозрачном наряде

Американская актриса Ева Мендес снялась в откровенном наряде для рекламы бренда Stella McCartney. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).