Три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ

С начала 2024 года три из четырёх самых крупных банков КНР — Bank of China, China Construction Bank (CCB) и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) — перестали принимать платежи из российских финансовых организаций, находящихся под санкциями.
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