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Царьград

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ЦИК России предупредил о фейках с мобилизацией через военкоматы

ЦИК России предупредил о фейках с мобилизацией через военкоматы

Элла Памфилова заявила о фейковых постановлениях от имени избирательной комиссии Бурятии. Мошенники призывают мужчин явиться на участки в военкоматы.

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