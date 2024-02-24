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Для участников и гостей «Игр будущего» до «Казань Экспо» курсируют бесплатные шаттлы

Для участников и гостей «Игр будущего» до «Казань Экспо» курсируют бесплатные шаттлы

Участники и гости Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» могут легко добраться до площадки проведения с помощью электричек и бесплатных автобусов-шаттлов, отправляющихся от станции метро «Проспект Победы».

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