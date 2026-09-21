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Крымская газета

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Педиатр объяснил, почему для профилактики полиомиелита используют живую вакцину

Педиатр объяснил, почему для профилактики полиомиелита используют живую вакцину

Непривитый от полиомиелита ребёнок действительно может заразиться вакцинным вирусом после того, как другой малыш получил живую оральную полиовакцину (ОПВ).

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